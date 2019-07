Francesco Monte presenta la nuova fidanzata

Archiviata la storia con Giulia Salemi, Francesco Monte è stato visto due settimane fa con la modella Isabella de Candia. Diversi magazine hanno parlato di ‘nuova relazione’, ma l’ex gieffino, naufrago, tronista e corteggiatore non ha mai replicato.

Ieri sera Francesco ha ufficializzato la sua nuova storia, pubblicando una foto (molto, molto spontanea) insieme ad Isabella. Nonostante qualche scambio di like che risale a diversi mesi fa, Monte ha specificato che la relazione con Isabella è nata solo dopo la fine della sua storia con Giulia.

“In questo ultimo mese ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente con la propria immaginazione e perversione mentale…ora intervengo perché la follia e L’ ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta), continui messaggi verso miei parenti, miei amici… ecco, questi sono solo alcuni degli esempi di ciò che è scaturito…da cosa? – ha continuato Francesco Monte – Da due persone che in modo maturo non proseguono più un cammino insieme! Succede ed è successo a chiunque. Proprio per questo ora dico basta ! Mi dissocio totalmente da tutto quello che negli ultimi 30 giorni si scrive.

Punto primo : La storia tra me e Giulia si è’ conclusa come la maggior parte delle persone civili e adulte fanno, parlando! Avendo compreso che per incompatibilità non sarebbe stato possibile andare avanti. Non c’è una vittima o carnefice, semplicemente questa è la vita e le cose a volte non vanno sempre come ci si aspetta.

Punto secondo : Io mi dissocio totalmente da tutti i vari flirt che mi sono stati attribuiti nell’arco di questi 30 giorni neanche fossi Casanova o per fare un esempio dei giorni nostri Rocco. Mi complimento con chi ha così tanta creatività nel creare queste assurde e paradossali storie alla Stranger Things che partono da presunti like sospetti per tutti i maligni e malpensanti.

La realtà delle cose a volte è molto più semplice cari miei. Nessuno ha tradito Nessuno, ed entrambe le parti ne siamo al corrente, la persona che in questi giorni è’ stata vista con me e ha creato così tanto clamore e lungometraggi, l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia, poi se ci si vuole ricamare sopra altro come tanta gente ha fatto sin dall’inizio e tuttora continua fare, fate pure tutto da soli, vi lascerò essere protagonisti di questo vostro film! Il mio unico errore è non considerami un personaggio pubblico, e come tale vivo la mia vita alla luce del sole senza anteporre la mia immagine al mio privato come di consueto accade.”.