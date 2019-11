Francesco Monte imita Nek e conquista una standing ovation a Tale e Quale Show

La scorsa settimana Francesco Monte ha imitato Gianluca Gragnani e sul web e in studio sono piovuti i complimenti e ieri sera ha vestito i panni di un altro big della musica italiana, Nek. L’ex naufrago, gieffino, corteggiatore e tronista ha cantato Se Telefonando, cover che Nek ha presentato a Sanremo 2015.

L’ex di Cecilia Rodriguez anche in questo caso è stato davvero bravo, perché non solo era somigliante all’originale nel look, ma anche la voce ricordava quella di Filippo. Con la sua esibizione Monte si è guadagnato una standing ovation e i complimenti dei giudici.

Loretta Goggi ha analizzato la vocalità di Francesco e il lavoro fatto per ricordare quella di Nek.

“Ha fatto un lavoro meraviglioso. La timbrica era molto simile. Questa leggera opacità e la voce un po’ nasale è stata ricreata bene. Lui è stato davvero bravissimo, fortissimo. Complimenti a Francesco Monte”.

Anche Vincenzo Salemme è rimasto colpito.

“Se mi avessero detto che Francesco Monte faceva tutto questo non c’avrei mai creduto. Complimenti era uguale tutto, anche la voce.”

Francesco Monte imita Nek: il video