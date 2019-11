Francesco Monte irriconoscibile vince a Tale e Quale nei panni di John Legend

Ieri sera Francesco Monte ha vestito i panni di John Legend ed ha cantato la hit All of Me. L’esibizione è piaciuta così tanto ai giudici, che l’ex naufrago, tronista, corteggiatore e gieffino ha vinto la puntata. Effettivamente Francesco è stato bravo e con il trucco hanno fatto un bel lavoro (era irriconoscibile), ma forse non avrei fatto vincere lui.

A trionfare però nel torneo generale è stato Antonio Mazzancella.

B!tches che ne dite del John Legend di Monte?

Tale e Quale Show: l’esibizione di Francesco Monte – il video.

Il web contro la vittoria di Francesco Monte.

Monte era per la maggior parte fuori tempo(già per questo Panariello dovrebbe rimangiarsi quello che ha detto) come lo era in tante altre esibizioni. Ma la voce era molto simile e ha fatto bene il falsetto. Da da qui a piazzarlo sul podio però ce ne vuole eh #taleequaleshow pic.twitter.com/ALJYBVnMnD — voglio-dire-la-mia (@dire_mia) November 8, 2019

Tra l’altro non fanno che rendere Monte antipatico se fosse stato giudicato con equilibrio avremmo potuto apprezzarlo anche noi .. ma questo continuo pomparlo in ogni trasmissione a discapito degli altri più meritevoli lo rende odioso #Taleequaleshow — Irie (@likeirisheyes) November 8, 2019