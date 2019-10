Francesco Monte sui reality Mediaset: “Umiliato all’Isola dei Famosi, deriso al Grande Fratello”

Francesco Monte – che dalla prossima settimana tornerà a Tale e Quale Show per il Torneo dei Campioni – intervistato dal settimanale Chi ha ripercorso le sue ultime esperienze in Mediaset:

“Io sono stato umiliato per il Cannagate e sono stato deriso al Grande Fratello. Ora mi prendo la rivincita. Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF. E il cannagate. Un mare di chiacchiere su niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno … Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso.