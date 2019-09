Francesco Monte rivela cosa gli ha scritto in privato Mahmood dopo la sua imitazione

Durante la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show Francesco Monte ha imitato Mahmood ed ha cantato Soldi. L’esibizione è piaciuta ai giudici, ma è stata duramente criticata sui social. Oggi l’ex gieffino, naufrago, corteggiatore e tronista, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ed ha parlato della sua performance. L’ex di Giulia Salemi ha anche rivelato di aver sentito Mahmood dopo l’imitazione, che pare sia piaciuta al vincitore di Sanremo.

Alessandro…



“Hai beccato una delle prime canzoni che mi ha dedicato la mia ragazza. E’ italiana, pugliese come me. E’ di Molfetta. Parliamo la stessa lingua. Abbiamo degli amici in comune a Milano, ci siamo beccati per un aperitivo. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Ci è sembrato normale sentirci il giorno dopo, e gli altri successivi ancora.Ci siamo trovati e non ci siamo più lasciati. La storia con Isabella è iniziata due mesi e mezzo, tre mesi dopo da quando mi ero lasciato.”