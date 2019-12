Francesco Monte a Sanremo con Toto Cutugno? Arriva la risposta

Qualche giorno fa è trapelata online la notizia che vedrebbe Francesco Monte incidere ben quattro canzoni scritte per lui da Toto Cutugno.

“Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Toto Cutugno. Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia?”.

Considerando che fra due mesi ci sarà la settantesima edizione del Festival di Sanremo, in molti hanno creduto che l’accoppiata Monte-Cutugno fosse destinata a debuttare lì. Ma – per fortuna – non succederà.

“In gara fra i Big di Sanremo? Non esageriamo – ha confessato Francesco Monte – Era una strada che prima non avrei preso in considerazione, ma i commenti positivi che ho ricevuto mi hanno incoraggiato tantissimo. Bisogna anche aprirsi alla mentalità che sia giusto che una persona sappia fare più cose e sia completa. È arrivata una proposta interessante, per una canzone di Natale da eseguire con altre persone, sto valutando”.

Non vorrei essere polemico, ma quale “più cose” saprebbe fare il nostro buon caro e amatissimo Francesco Monte?