Vuoi sapere con chi interagisce di più su Whatsapp? Esiste una funzione nascosta che lo dice

Chi utilizza Whatsapp lo sa bene: esistono una serie di funzioni e di possibilità che non sono così facili da individuare, anzi. Oggi parliamo di una delle funzioni Whatsapp utili per scoprire con quali persone interagiamo di più. Ti sei mai chiesto quali siano le persone o i gruppi con cui ti mandi più messaggi di testo, contenuti audio, immagini o gif? La risposta potrebbe sorprenderti! Vediamo allora come fare per vedere quali sono le persone con cui ti senti di più su Whatsapp a partire dalle impostazioni.

Funzioni Whatsapp: ecco come vedere con chi interagisci di più

C’è un modo per scoprire con chi interagisci di più? Partiamo dal presupposto che vale per chiunque, quindi è possibile scoprire anche con chi interagiscono di più le altre persone. Detto ciò la funzione che permette di scoprirlo e facilmente raggiungibile con un paio di tap a partire dalla schermata principale di Whatsapp, quella che compare all’apertura dell’app di messaggistica. Dove cliccare? Basta andare su “Impostazioni” e poi cliccare su “Utilizzo dati e archivio“; a quel punto si dovrà fare tap su “Utilizzo archivio“. Una volta fatto questo occorrerà aspettare un po’ perché l’applicazione elabori una lista delle persone e dei gruppi con i quali si interagisce maggiormente. Secondo quali criteri viene stilata questa lista?

Come si stabilisce con chi interagisci di più

Da cosa dipende la classifica delle persone con cui maggiormente interagisci su Whatsapp? Più peso hanno i file condivisi maggiore è l’interazione. Che vuol dire? Che il peso dei file di grandi dimensioni come foto e video interviene in maniera evidente nel conteggio. La funzione in questione agisce calcolando non solo il totale dei messaggi di testo ma anche di foto, video, gif, adesivi e messaggi vocali che ci siamo scambiati con ogni singolo contatto.

Ecco la ragione per cui, con molta probabilità, il primo risultato potrebbe essere un gruppo invece di una singola persona. Le chat in cui ci sono più persone sono solitamente quelle in cui si condivide più materiale. Lo strumento “Utilizzo archivio” permette anche di andare ad eliminare le singole chat che occupano troppo spazio facendoci capire non solo chi sono quelli con cui più interagiamo ma anche chi è che manda più spesso contenuti che riempiono le memorie dei nostri telefoni.