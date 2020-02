Gabriel Garko al Muccassassina: ecco con chi era (VIDEO)

Gabriel Garko qualche giorno fa è stato paparazzato in centro a Roma con l’amica Chiara Giordano (che qualcuno ha scambiato per la sua nuova fidanzata). Ieri l’attore si trovava ancora nella capitale e molte delle mie b!tches mi hanno contattato per dirmi di averlo beccato in un noto locale romano. Ovviamente la star de L’Onore e il Rispetto era in compagnia, ma non di Gabriele Rossi (con cui ha passato però San Valentino), bensì della sua ex compagna Eva Grimaldi e di sua moglie Imma Battaglia. Il trio era al Muccassassina e si è scatenato sulle note di Lady Gaga, Madonna e Katy Perry e in una storia pubblicata dal profilo Instagram del locale si vedono i tre mentre ballano ‘California Girls‘. A giudicare dalla clip la ballerina migliore è Imma, Garko invece mi è sembrato troppo ingessato…



Gabriel devi scioglierti un po’ e ripassare le coreografie puttanpop…



Gabriel Garko al Muccassassina con Eva e Imma: il video.

