Gabriel Garko parla della persona che ama e rivela una novità -salta fuori un dettaglio importante

Ieri sera Gabriel Garko è stato ospite da Barbarella a Live Non è la d’Urso per parlare del suo libro e della sua nuova vita. L’attore di Senso 45 ha rivelato una novità, ha detto infatti di essersi tolto la fede perché è in un momento difficile con la persona che ama.

“No, non ho messo la fede. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Di questa famosa fede ne aveva parlato anche il settimanale Chi.

“Pausa sigaretta in solitaria per Gabriel Garko. Eppure l’attore torinese in questo periodo della vita non è affatto solo. ‘Sono fidanzato da un po’ di tempo’, ha dichiarato a inizio giugno a Chi. E ora ecco che nel dito anulare spunta una fede. Che si sia sposato in gran segreto? Lui stesso aveva dichiarato: ‘Per come sono fatto farei tutto in gran segreto’”.

Secondo Il Giornale e il magazine Diva e Donna anche Gabriele Rossi avrebbe una fede molto simile a quella di Garbiel Garko.

“Come ha riportato Diva e Donna in un servizio fotografico, dopo diverse segnalazioni da parte dei fan, pare che Gabriele Rossi indossi una fede molto simile a quella sfoggiata in diverse occasioni dallo stesso Garko. E l’indiscrezione diventa subito virale. Il settimanale dopo la pubblicazione di alcune foto di Gabriele alla stazione centrale di Milano, avrebbe evidenziato il particolare. Secondo quanto è stato riportato, l’ex protagonista del GF, avrebbe al dito la fede dal 2018. Lo scatto in questione però evidenza una netta somiglianza con il gioiello che Garko ha sfoggiato in tv e sui social.”

Non so chi sia la persona di cui parla Gabriel Garko, però mi auguro davvero lui quella fede al dito la rimetta preso e che prima o poi condivida con il pubblico la gioia di questo suo amore.

Gabriele Rossi ha la stessa fede al dito di Garko. #domenicain pic.twitter.com/CwzzXfRSWb — stefano® (@stefanochelotti) October 6, 2019

Gabriel Garko probabilmente racconterà qualcosa di più nel suo libro.

“Gabriel Garko scrive per la sorella di Sgarbi. Che ci faceva Gabriel Garko impegnato in un chiacchiericcio fitto fitto con Elisabetta Sgarbi? La sorella del famoso critico d’arte è al timone della casa editrice, La Nave di Teseo. La donna terrà a battesimo il nuovo libro dell’autore, intitolato Andata e Ritorno, che il bel Gabriel Garko darà presto alle stampe e chi si preannuncia già una bomba editoriale.”

Gabriel Garko aveva parlato di Gabriele Rossi a ‘Chi’.

“Sono fidanzato da un po’ di tempo. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato.

Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno.

Gabriele? Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente.”