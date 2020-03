Gabriel Garko, “bacio nella notte” – ecco con chi è stato beccato l’attore

Pochi giorni prima che il Presidente del Consiglio Conte invitasse gli italiani a non uscire, Gabriel Garko è stato beccato in compagnia di una cantante in centro a Roma. I paparazzi hanno fotografato l’attore de Le Fate Ignoranti con Ana Bettz, famosa ereditiera, ma anche ballerina e cantautrice.

A riportare gli scatti dei fotografi è stato il settimanale Novella 2000, che ha titolato ‘Bacio nella notte‘, ma pare che non si tratti di un’uscita romantica. Gabriel Garko e Ana sembra infatti siano buoni amici e – stando a quello che si legge su Novella 2000 – avrebbero in cantiere un progetto.

“Il bello e la cantante di origini sarde, tra le donne più ricche del mondo, sono sicuramente molto amici. I paparazzi del nostro settimanale li hanno rintracciati a margine di una serata romana. I due si inoltravano per una strada del centro della Capitale, per poi salire a bordo di una Bentley con grande complicità. A ben vedere si direbbe che non abbiano discusso solo di lavoro. Del resto, i ben informati dicono che da diverso tempo Ana Bettz e Gabriel Garko starebbero preparando un progetto insieme”.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi?

Nessuna novità invece sul rapporto tra la star de L’Onore e il Rispetto e l’ex gieffino, i due non sono più stati visti in pubblico dallo scorso San Valentino, quando hanno passato un pomeriggio in un bar nel centro della capitale.

“Giorno di San Valentino, appuntamento ai tavolini della Caffetteria Mazzini, nel quartiere Prati, a Roma. Qui Gabriel Garko e il suo «amico molto speciale», come lui stesso lo ha definito, Gabriele si sono incontrati per passare insieme il 14 febbraio e forse anche per allontanare quelle nubi che sembravano essersi addensate sulla loro amicizia”.

Intanto la scorsa settimana Garko è stato beccato con un bel giovane e il settimanale Chi è stato così bitchy da scrivere ‘ha preso il posto dell’amico speciale Gabriele Rossi‘.