Gabriel Garko cambia look: le nuove foto

Negli ultimi 20 anni Gabriel Garko ha giocato più volte con il suo look, passando dai capelli lunghi e castani in Angelo Nero, al nero corvino de L’Onore e il Rispetto, ai bellissimi ricci in Rodolfo Valentino la Leggenda. L’attore negli ultimi anni si è sempre fatto vedere con i capelli castani e mossi, ma in questi giorni ha deciso di cambiare nuovamente immagine.

Durante il tour nelle librerie per la promozione della sua biografia Andata e Ritorno, Garko si è presentato con un bel biondo. A giudicare dai commenti su Instagram, le sue fan sembrano aver apprezzato questo nuovo colore.



Di questo passo potrebbe tornare anche al platino di Senso 45…



B!tches che ve ne pare di questo biondo?

Per quanto mi riguarda il look più azzeccato (tra gli ultimi) di Gabriel è stato quello con la barba, che lo rendeva un bellissimo DILF.

I look di Gabriel Garko negli anni.

Per me Gabriel Garko sarà sempre Tonio Fortebracci scusate #noneladurso pic.twitter.com/LcU2SOE5RW — greta۵ (@xheydrew) November 11, 2019

BOOM! Il ritorno di Gabriel Garko in Tv #domenicain pic.twitter.com/4fL5wffL2e — Vero 🖤💙 (@Veronique__94) October 6, 2019

omfg

apparently Madalina Ghenea and Gabriel Garko will present the #GoldenStag #Sanremo 2016 royalty

I THINK IT WILL ACTUALLY BE GOOD WOW pic.twitter.com/StU5wCwMKD — Occidentali’s Yodel 🇷🇴 (@romanian_yodel) July 23, 2018

Garko ha più capelli di Enzo Paolo Turchi ai bei tempi!#Sanremo2016 pic.twitter.com/QtnKPpqQuJ — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 9, 2016

Accusato di essersi tinto i capelli per il Festival di Sanremo, Garko nel 2016 ha commentato: “Me ne hanno dette di tutti i colori per la pettinatura dei miei capelli. Così oggi mi sono fermato accanto a un cespuglio e mi sono fatto fotografare vicino, e ho postato la foto su Fb… Sono tinto? No, questo è il mio colore. Sono tinto quando sono biondo“.