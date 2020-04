Gabriel Garko fa una dedica romantica alla persona del “cuore”

Il gossip intorno alla vita sentimentale di Gabriel Garko assomiglia sempre di più alle famose fiction che l’hanno reso uno dei pochi divi della tv italiana. Questo nonostante l’attore non parli praticamente mai del suo privato, ma forse è proprio per questo che fan, follower e settimanali si interessano così tanto a quello che accade nella vita della star de Le Fate Ignoranti.

Dopo la fine della sua relazione con Adua Del Vesco, a Gabriel sono state attribuite svariate fiamme, tra cui anche il collega Gabriele Rossi. Quello che c’è di certo è che Garko ha ritrovato l’amore, ma che come succede a tutti è salito anche lui su una montagna russa, perché se a Domenica In da Zia Mara ha detto di essere felicemente fidanzato, a Live Non è la d’Urso nel santuario di Carmelita si è lasciato sfuggire di essere in crisi. Da allora non sappiamo più nulla, se non qualche rumor, ad esempio quando i paparazzi di Chi hanno immortalato il bel torinese con un ragazzo ed hanno fatto delle bislacche insinuazioni: “Ha preso il posto di Gabriele Rossi”.

In questi giorni l’attore ha fotografato la luna ed ha fatto una misteriosa dedica romantica: “Dedico questa luna speciale, con un cuore speciale“.

Ovviamente non sappiamo a chi sia rivolta questa dedica. L’unico indizio è la canzone che faceva da sottofondo a quello scatto, Pazienza di Gianna Nannini.

