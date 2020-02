Gabriel Garko paparazzato insieme “alla fidanzata” (ma siamo davvero sicuri?)

Un anno fa Adua Del Vesco ha annunciato in tv la fine della sua storia d’amore con Gabriel Garko. Da quel momento della vita sentimentale dell’attore de Le Fate Ignoranti abbiamo saputo poco o niente, solo qualche rumor pubblicato dal settimanale Chi e alcune dichiarazioni che Gabriel ha fatto dalle sua amiche Mara Venier e Barbara d’Urso. Garko si è limitato a dire di essere felice e innamorato e a mostrare un anello. Certo, le voci di una relazione con il collega Gabriel Rossi sono sempre più insistenti, ma i due non hanno mai né smentito, né confermato i pettegolezzi riportati sui magazine e i siti di gossip.

Ieri però in molti mi avete fatto notare che Il Corriere dello Spettacolo ha pubblicato diversi scatti del divo di Senso 45 in compagnia di una donna ed ha titolato “Gabriel Garko insieme alla fidanzata a Roma“. Io che sono da mesi un ‘bimbo di Gabriel e Gabriele’ ho reagito più o meno così…



Quando ho visto le foto del paparazzo Gianluigi Barbieri mi sono tranquillizzato.



La donna paparazzata con Garko è una protagonista della prima edizione di Amici Celebrities, Chiara Giordano, ex di Raoul Bova e amica di Gabriel da molto tempo. I due sono stati paparazzati più volte in questi anni e commentano spesso i rispettivi post Instagram, quindi non mi pare ci sia nessuna storia segreta.

Chiara e Gabriel hanno anche documentato sui social il loro pomeriggio insieme.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi: la pace dopo l’allontanamento.

“Nel giorno più romantico dell’anno l’attore dà appuntamento all’amico speciale Gabriele Rossi. – si legge su Chi – Dopo essere stati inseparabili, i due si erano persi di vista, ma ora sulla loro amicizia è tornato a splendere il sole”.