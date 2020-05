Gabriel Garko mette in mostra il fisico ma viene offeso da un hater: Gabriele Rossi apprezza lo scatto

Ogni personaggio del mondo dello spettacolo ha il suo affezionato gruppetto di hater e questo vale ovviamente anche per Gabriel Garko. I famosi odiatori sono più fedeli anche dei fan e l’attore de Le Fate Ignoranti lo sa bene. La scorsa settimana la star delle fiction Ares ha pubblicato uno scatto che lo vedeva intento ad infornare una bella margherita e un ragazzo gli ha consigliato di cambiare mestiere e di diventare un “pizzettaro”. Qualche giorno fa Garko ha condiviso su Instagram una foto in cui mette in mostra il fisico (Gabriel resta davvero un gran bel dilf) e una signora che come foto profilo usa l’immagine della Madonna (e non parlo della nostra signora della salvezza Ciccone) ha voluto pubblicare un bel messaggio di pace e fratellanza: “Sinceramente… fai schifo“.

Il protagonista di Senso 45 non ha lasciato correre ed ha risposto: “Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede… per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona. Comunque io la ringrazio e preghi anche per me”.

Hater a parte, notate come Gabriele Rossi abbia apprezzato la foto di Gabriel Garko (c’è ancora speranza per questa ship).

E visto che ci sono vi lascio con una bellissima foto di Gabriele…

Visualizza questo post su Instagram BW thanks📸 @alvarobeamud #gabrielerossi #man #men #picoftheday #instaphoto Un post condiviso da Gabriele Rossi (@gabrielerossioff) in data: 15 Mag 2020 alle ore 8:20 PDT