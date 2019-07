Gabriel Garko e Gabriele Rossi allo stesso evento pubblico – le dichiarazioni sulla loro presunta storia d’amore e omosessualità

Week end alle terme, vacanze in Val Gardena, pomeriggio in centro a Milano e adesso anche il Gala della Croce Rossa Monegasca, Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono davvero inseparabili.

Alcune delle mie b!tches mi hanno fatto notare che i due attori hanno passato la serata insieme anche al grande evento che si è svolto nel Principato di Monaco lo scorso 27 luglio.

Vogliamo parlare di come sta bene Gabriele in smoking?!



“Sono fidanzato da un po’ di tempo. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato.

Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno.

Gabriele? Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo.”