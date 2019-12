Gabriel Garko e Gabriele Rossi inseparabili: le foto in chiesa

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono inseparabili, la scorsa settimana sono stati nel ristorante dei genitori dell’attore ed ex gieffino e anche a cena fuori insieme a Barbara d’Urso. I due artisti domenica erano con Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia in chiesa, al battesimo del figlio di una coppia di amici. A condividere video e scatti della cerimonia sono state Imma Battaglia e le fotografe Azzurra Primavera e Stefania Reggiani.

“Gabriel e Gabriele sono apparsi insieme in diversi momenti della cerimonia e del ricevimento in onore del piccolo battezzato. – si legge sul magazine Di Lei – Prima l’uno accanto all’altro in chiesa, poi vicini al ricevimento. La Grimaldi ha per altro ripostato delle stories che vedevano insieme lei, Imma, Gabriel e Gabriele. Insomma, sembrerebbe proprio ci sia un bel feeling”.

“Gabriel Garko ha trovato un amico speciale. Tutti nella vita abbiamo un amico speciale. Gabriel è una persona molto riservata, bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Lui è come un fratello, non potrei mai tradirlo. Non potrei tradire la nostra amicizia. In questo periodo lo vedo felicissimo. Felice e bello come il sole”.