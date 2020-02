Gabriel Garko e Gabriele Rossi ancora insieme: la pace per San Valentino (FOTO)

La settimana scorsa il magazine Spy ha parlato di un allontanamento tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Il settimanale ha svelato che il loro bel rapporto sarebbe arrivato al capolinea, ma adesso c’è una novità. Chi stamani ha pubblicato in esclusiva delle nuove foto di Rossi e Garko insieme in un locale di Roma a San Valentino. Stando a quello che riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, effettivamente ci sarebbe stata una breve pausa nel rapporto tra le due star, ma adesso sarebbe stata superata.

“Nel giorno più romantico dell’anno l’attore dà appuntamento all’amico speciale Gabriele Rossi. Dopo essere stati inseparabili, i due si erano persi di vista, ma ora sulla loro amicizia è tornato a splendere il sole.

Giorno di San Valentino, appuntamento ai tavolini della Caffetteria Mazzini, nel quartiere Prati, a Roma. Qui Gabriel Garko e il suo «amico molto speciale», come lui stesso lo ha definito, Gabriele Rossi si sono incontrati per passare insieme il 14 febbraio e forse anche per allontanare quelle nubi che sembravano essersi addensate sulla loro amicizia. Da parecchi mesi i due erano inseparabili, anche sui social, ma poi c’è stato un black out. Proprio quando “Chi”, poco tempo fa, aveva sorpreso Rossi a Milano in compagnia di Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 11: l’attore e il cantante avevano trascorso nella città lombarda due giorni… Ma ora le foto raccontano che tra Garko e Rossi è tornato il sereno: come testimonia il mazzetto di mimosa che si sono scambiati in segno di ritrovata amicizia.

I due, dopo essere stati inseparabili per molto tempo, non comparivano più insieme anche sui social. Ora però sembra tornato il sereno, come testimonia il mazzetto di mimosa che si sono donati.

Dopo un breva allontanamento Gabriel e Gabriele hanno ritrovato l’antica complicità: un amicizia che è andata crescendo sin dal giorno del loro primo incontro, nel 2009, sul set della fiction di Canale 5 “L’onore e il rispetto””.