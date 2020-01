Gabriel Garko gay? Un fan sbotta e risponde Cecchi Paone

Gabriel Garko è uno degli attori più famosi del nostro paese, da più di 20 anni i settimanali e i programmi televisivi sono interessanti alla sua vita privata. Il bel piemontese non ha mai gettato completamente la sua quotidianità in pasto ai media, ma è anche vero che si è spesso aperto con il suo pubblico, raccontando le sue storie d’amore con bellissime donne e i suoi progetti per il futuro. Tutto è cambiato dopo l’addio ad Adua Del Vesco. Da quel momento l’attore ha smesso di rilasciare dichiarazioni sul suo privato e sempre in quel periodo è stato più volte paparazzato con Gabriele Rossi. All’inizio nessuno ha dato peso a questo rapporto, poi qualche settimanale ha iniziato a parlare di “amicizia particolare” e addirittura due quotidiani gli hanno fatto outing: “Gabriel Garko torna sui social con il fidanzato Gabriele Rossi, la foto fa il pieno di like“.

Dal canto suo Garko ha più volte detto che da ora in poi tutelerà i suoi affetti e si è limitato a dire che è innamorato e che Rossi è un amico speciale.

“Comunque sì, sono innamorato. Gabriele (Gabriele Rossi, ndr) è un amico molto speciale, lo hai detto tu. Punto”.

Adesso dalle pagine di Nuovo Tv un fan dell’attore ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone e se l’è presa con chi continua a chiedere al suo mito se è gay o meno.

“Io trovo davvero intollerabile che gli chiedano sempre e solo se è omosessuale. Per me è intollerabile che la gente debba sempre sbirciare dalla serratura”.

Cecchi Paone concorda sul fatto che effettivamente ci sia una forte curiosità sull’orientamento di Garko. Il giornalista però ha anche aggiunto che visto che la legge vieta che se ne parli senza il consenso dell’interessato, vuol dire che è Gabriel Garko a stare al gioco. Per Alessandro Cecchi Paone, l’attore non solo sta al gioco, ma provoca parlando di anelli, amori e non prendendo mai una posizione chiara.

Noi non possiamo sapere nulla con certezza, ma nel dubbio Gabriel e Gabriele dovrebbero sapere che grazie al cielo il mondo non è fatto solo da imbecilli e molti loro fan sarebbero felici di un’eventuale storia tra loro due.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi bella coppia 😀 #noneladurso — MasterBB (@MasterAb88) March 27, 2019

Vorrei che Gabriel Garko entrasse in studio con Gabriele Rossi 💞#noneladurso — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) November 11, 2019

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati le mie due più grandi crush infantili, quindi beati loro se fosse realmente vero che stanno insieme rega. — Vals ☼☽ (@freiheit___) October 6, 2019

Gabriel Garko spiega perché non rivela il nome dell’amato/a.

“Il mio cuore è molto felice. Va tutto benissimo tra noi due. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Perché lo faccio? Sto cercando di riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona”.

