Gabriel Garko si nasconde sotto una maschera de Il Cantante Mascherato? L’indizio

Sono almeno 3 settimane che Gabriel Garko non pubblica nuove storie o post su Instagram. Fin qui nulla di strano, se non fosse che qualche giorno fa il bel piemontese ha cancellato praticamente tutte le sue foto, lasciandone 9, pochi scatti di servizi fotografici dove si vede solo parzialmente il suo volto.

Perché questa improvvisa pulizia dai social? Secondo Il Messaggero e Yahoo News Garko l’ha fatto perché parteciperà a Il Cantante Mascherato (io non trovo comunque il nesso).

“Nel frattempo i rumors si fanno sempre più numerosi, e secondo molti c’entra qualcosa il fatto che il suo nome venga indicato tra i probabili partecipanti de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma presentato da Milly Carlucci. – si legge su Il Messaggero –Saranno diversi i personaggi mascherati che si sfideranno durante il gioco: l’unicorno, il leone, il barboncino, il mostro, il coniglio, il mastino napoletano, l’angelo e il pavone. Uno di questi potrebbe essere proprio Gabriel Garko”.

Io più che su Instagram, io mi concentrerei sul fatto che la Carlucci ha cercato in ogni modo di portare l’attore de L’Onore e il Rispetto sul palco di Ballando con le Stelle. Magari Milly è riuscita a convincere Gabriel a partecipare ad uno show che dura la metà di Ballando.

“Milly vuole davvero Gabriel Garko. Di lui dicono che è bello, ma che non balla. – si legge su Spy – Questo è il piccolo particolare che fa gola a Milly Carlucci, che ha fatto di tutto per avere Gabriel nel suo show. Ancora con scarsi risultati però. L’attore è ora in libreria con la sua prima autobiografia. La signora di Rai Uno lo vuole nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ritenta Milly, magari sarai più fortunata”.

Anche Blogo ha inserito il nome di Gabriel Garko tra i papabili concorrenti dello show di Milly.

“Il cast di questa prima edizione potrebbe trovarsi in mezzo alla seguente lista di nomi: Massimo Ranieri, Beppe Convertini, Sergio Assisi, Anna Tatangelo, Riccardo Fogli, Serena Autieri, Gabriel Garko, Frank Matano, Lorella Cuccarini, Bianca Guaccero e Orietta Berti”.

B!tches, stasera guarderete il GF Vip o Il Cantante Mascherato? Oppure perderete la testa a fare 50 e 50 come me?

Oggi conferenza stampa de #IlCantanteMascherato con i nostri giudici! Appuntamento venerdì 10 gennaio su #rai1 alle ore 21.25 circa! pic.twitter.com/xJ2yn9mO5b — Milly Carlucci (@milly_carlucci) January 8, 2020