Gabriel Garko: Imma Battaglia risponde ai rumor sull’omosessualità dell’attore

Gabriel Garko non è solo uno degli attori più famosi nel nostro paese, ma è anche uno dei personaggi più chiacchierati, nonostante sia poco attivo sui social e non sia mai stato coinvolto in nessuno scandalo di gossip. Da più di un anno circolano diversi rumor sull’orientamento sessuale del protagonista de L’Onore e il Rispetto. Garko è stato paparazzato più volte con Gabriele Rossi e i due sono stati definiti “fidanzati” da dei noti quotidiani, altri settimanali invece hanno parlato di “rapporto intimo”. L’attore si è limitato a dire che Gabriele è ‘un amico speciale’ e che da ora in poi non parlerà più della sua vita privata.

Ieri Imma Battaglia ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera e la giornalista Candida Morvillo le ha chiesto cosa pensa delle voci sulla presunta omosessualità di Gabriel. La moglie di Eva Grimaldi ha risposto che Garko è libero di dire quello che vuole e scegliere anche se stare in silenzio su certi argomenti.

«Gabriel Garko gay? Ormai è anche mio amico, ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole. Il mio coming out? Un dramma: i miei trovarono la lettera di una fidanzata. Per un anno, stetti a Trieste e non parlai con la mia famiglia. Un dolore indicibile. Oggi, siamo molto uniti».

Mi pare ovvio che Gabriel (come chiunque altro) sia libero di dire o meno se è etero, gay o bisessuale, mi auguro solo che Garko in futuro sia più sereno nel condividere con il suo pubblico notizie belle come quelle di un amore.

Nel dubbio Gabriel Garko è stato recentemente paparazzato con un amico davvero carino.

