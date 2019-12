Gabriel Garko ammette di essere innamorato e felice con il suo partner, ma fa una precisazione

Gabriel Garko è stato senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questo 2019. La sua presunta storia d’amore con quel tesoro di Gabriele Rossi ha fatto il giro dei social, è finita in tv e anche su moltissimi settimanali e quotidiani.

In una recente intervista rilasciata a Nuovo, Gabriel ha dichiarato di essere innamorato e felice con il/la su* partner. Il divo delle fiction però ha ribadito che non farà il nome della sua dolce metà.

“Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Sto cercando di riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine. Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi che ricevo e perché la gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità”.