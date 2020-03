Gabriel Garko, “Un nuovo amico ha preso il posto di Gabriele Rossi” – il gossip e le foto di Chi

Gabriel Garko continua ad essere seguito dai paparazzi ovunque vada. I fotografi di Chi avevano documentato il pomeriggio dell’attore di Senso 45 insieme a Gabriele Rossi per San Valentino e anche un’uscita con quella che qualcuno aveva scambiato per “la fidanzata”. In realtà la donna insieme alla star de L’Onore e il Rispetto era Chiara Giordano, ex di Raoul Bova e grande amica di Garko.

In questi giorni però il protagonista di Rodolfo Valentino La Leggenda è stato avvistato in compagnia di un ragazzo misterioso, anche piuttosto belloccio aggiungerei. Un articolo di Chi però ha insinuato qualche dubbio. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti ha titolato: “Gabriel Garko adesso ha un nuovo amico speciale“.

“L’attore passeggia per le vie della capitale e poi si ferma a pranzare in un ristorante con un ragazzo sconosciuto. Vista la felice complicità che condividono, quest’ultimo sembra aver preso il posto dell’«amico speciale » Gabriele Rossi. – si legge su Chi – Gabriel è nei pressi della stazione Termini con un ragazzo del quale non si sa il nome. Poi, i due pranzano insieme al ristorante e mostrano di avere una grande intesa. Non c’è più traccia di Gabriele Rossi, l’«amico speciale » secondo le parole dello stesso Garko, con il quale il re delle fiction era inseparabile fino a poco tempo fa e con cui aveva trascorso anche l’ultimo San Valentino, scambiando un regalo e delle mimose”.

Uno non può avere più amici? Comunque sono certo che prima o poi Garko verrà paparazzato nuovamente con Gabriele, o che i due si faranno vedere insieme sui social (ok, sembro una directioner disperata dopo lo scioglimento del gruppo).

Con questo articolo Chi ha spezzato il mio cuoricino.



Gabriel Garko e il nuovo amico: le foto esclusive di Chi.

