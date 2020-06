Gabriel Garko paparazzato con un nuovo ragazzo: “Abbracci e grande complicità”

Con la fine della quarantena anche i paparazzi sono tornati a fare il proprio lavoro e questa settimana hanno beccato Gabriel Garko in zona Prati a Roma in dolce compagnia.

Lo avevamo lasciato a San Valentino insieme a quel tesoro di Gabriele Rossi e poi ritrovato con quella che secondo alcuni magazine era la sua nuova fidanzata, ma in realtà si trattava dell’amica Chiara Giordano. Pochi giorni prima del lockdown il protagonista di Senso 45 si era fatto beccare con un bel giovane e le loro foto avevano subito scatenato dei rumor:”Vista la felice complicità che condividono, quest’ultimo sembra aver preso il posto dell’amico speciale Gabriele Rossi. – si legge su Chi – Non c’è più traccia di Gabriele, l’«amico speciale » secondo le parole dello stesso Gabriel Garko, con il quale il re delle fiction era inseparabile fino a poco tempo fa e con cui aveva trascorso anche l’ultimo San Valentino, scambiando un regalo e delle mimose”.

Sul nuovo numero di Chi invece sono state pubblicati degli scatti di Gabriel insieme ad un ragazzo misterioso, i due sono evidentemente in confidenza, tanto che si sono scambiati diversi abbracci. Prima di parlare di “partner” però aspetterei, visto che non c’è traccia di un bacio e quindi quello che vediamo nelle foto potrebbe tranquillamente essere un amico dell’attore de Le Fate Ignoranti. Io nel dubbio (e mi sento peggio di certe adolescenti che shippano i membri delle boyband) continuo a fare il tifo per Gabriel e la persona con cui si era scambiato le fedi.



Gabriel Garko: le foto pubblicate da Chi.