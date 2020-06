Gabriel Garko: momento particolare per la sua vita sentimentale

Gabriel Garko è impegnato sentimentalmente da anni, l’anno scorso ha confermato di avere una persona importante nella sua vita, diversi magazine hanno pensato a Gabriele Rossi e dei quotidiani hanno anche fatto outing ai due. L’attore de L’Onore e il Rispetto in un’intervista rilasciata lo scorso dicembre ha detto di essere innamorato, senza però fare il nome del partner.

“Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Ospite di Live Non è la d’Urso Gabriel Garko ha però rivelato che la sua relazione (come tutte) è fatta di alti e bassi.

“Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Sembra però che questa maretta con la persona amata si sia ripresentata (ad aprile sembrava invece andasse tutto bene), perché Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi ha parlato di ‘crisi sentimentale’.

“Gabriel Garko ha detto di no ai reality. Questo è un momento ‘no’ per la star. Gabriel sarebbe in crisi con la persona alla quale è segretamente legato da alcuni anni. E sembra abbia rifiutato sia il Grande Fratello Vip, che L’Isola dei Famosi. Come mai? Ah saperlo”.

Speriamo di rivedere presto Gabriel Garko sereno come a San Valentino (qui le foto).

“Ti sei sposato con un uomo?” Gabriel Garko (in Egitto con Gabriele Rossi) risponde alla domanda | BitchyF https://t.co/B014EXuabd — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) September 29, 2019