Gabriele Parpiglia smentisce l’arrivo di Andrea Damante ad Amici Vip

Oggi pomeriggio Il Vicolo delle News e Novella 2000 hanno riportato uno scoop che pare sia stato lanciato da Radio 105, secondo il quale Andrea Damante sarebbe il nuovo conduttore del daytime di Amici Vip. Il pubblico social si è spaccato a metà, da una parte i fan dell’ex tronista felici della notizia e dall’altra quelli perplessi sulle capacità del Dama come conduttore. In realtà non c’è proprio nulla di vero. A smentire la notizia è stato l’autore e giornalista Gabriele Parpiglia, che poco fa dal suo profilo Instagram ha bollato la news come fake. L’unica cosa ufficiale a questo punto è la conduzione di Maria De Filippi per la prima puntata del talent e quella di Michelle Hunziker per le restanti.

“In questo momento su molti siti è esplosa la notizia che Andrea Damante – che mi sta simpatico – dovrebbe condurre il daytime di Amici Vip. Ovviamente non avrei mai fatto questa storia se non fossi autorizzato, per dirvi che la notizia corrisponde ad una fake news. Dalla Sardegna è tutto”.

Parpiglia adesso si trova in Sardegna, dove sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova edizione di Temptation Island Vip e infatti ha condiviso il video presentazione della prima coppia del reality, quella formata da Serena Enardu e Pago.