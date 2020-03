Gabriele Rossi in diretta Instagram con un’amica: “Non sono fidanzato”, ma lei lo sbugiarda (VIDEO)

Gabriele Rossi oggi pomeriggio ha fatto una diretta su Instagram con l’amica Laura Adriani divertendosi a ricreare il gioco obbligo o verità.

Quando è stato il turno della Adriani, l’attrice gli ha chiesto di parlare del suo status sentimentale: “Sei fidanzato? Se sì, con chi?” e Gabriele Rossi ha risposto parlando di se stesso in terza persona: “Benché si siano sentiti molti rumors sulla sua vita privata, Gabriele Rossi non è fidanzato“.

La risposta tuttavia non ha convinto l’amica che – sapendo la verità – non ha accettato la risposta di Gabriele costringendolo a fare una penitenza: chiamare sua mamma e dirle che è stato arrestato per aver fatto un’autocertificazione falsa.

“Devi chiamare tua madre, merda! Brutta merda devi chiamare tua madre ora! Non hai voluto rispondere alla domanda, quindi devi chiamare tua madre”.

Anche poco dopo – quando Laura Adriani gli ha chiesto con quale ex gieffino avrebbe passato una notte di passione – Gabriele Rossi ha risposto ‘Nessuno‘ non convincendo nuovamente l’amica, che l’ha costretto a fare una nuova penitenza.

“Manda su Instagram un messaggio a Signorini e scrivigli: ‘Alfonso, voglio rientrare nella casa del Grande Fratello Vip perché mi manca troppo la Marini’.”

Insomma, Gabriele non ce la sta raccontando giusta.. e l’amica sa.

Ecco il video: