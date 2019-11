Gaetano Arena attaccato da Manila Gorio: “Il gossip con Ambra Lombardo pura finzione, era stato proposto a me”

Gaetano Arena da circa una settimana è tornato sulla bocca di tutti grazie ad uno scontro con il paparazzo Alex Fiumara, ma quello che sembrava essere uno scoop a regola d’oro, potrebbe trattarsi di una colossale bufala.

Ma facciamo un passo indietro.

Gaetano Arena del Grande Fratello la scorsa settimana è stato ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per parlare della rissa che ha avuto con un paparazzo, tale Alex Fiumara, che lo avrebbe avvistato in atteggiamenti intimi con una ragazza fidanzata opionista proprio della trasmissione dursiana.

“Erano due settimane che un paparazzo mi stava addosso, gli ho detto di andare via ed il paparazzo mi ha detto ‘stai zitto o ti spacco la macchina fotografica in faccia’, io ho reagito d’impulso. Abbiamo fatto a botte, due tre spintoni, due tre berle. Lui ha cercato di tirarmi un pugno, poi mi ha strappato la maglietta”.

Nel corso di questa settimana alcuni siti di gossip hanno scoperto il nome della “opinionista fidanzata” che è stato successivamente confermato anche da Alex Fiumara: si tratterebbe di Ambra Lombardo, ex gieffina e attuale compagna di Kikò Nalli.

Ambra e Gaetano hanno smentito la loro relazione, ma Alex Fiumara ieri – ospite a Pomeriggio Cinque – ha duramente attaccato l’ex gieffino dandogli del buffone.

“Io faccio ridere? Tu fai piangere. Io per fregarti mi sono bastati tre giorni, pirla. Appena gli hanno detto che c’ero mi ha fatto il gesto delle parentesi con le mani, sembrava Al Pacino dei poveri, un buffone. Ho delle foto di Gaetano con qualcuna. E’ Ambra Lombardo. Lo confermo. Ho le fotografie che ti mettono in ginocchio, pagliaccio, buffone, ti va bene che non sono in studio!

La soap opera televisiva è finita così, ma c’è appunto un retroscena che ha un nome ed un cognome: Manila Gorio.

Secondo quanto mi ha dichiarato in esclusiva la conduttrice di Pomeriggio Sud, Alex Fiumara e Gaetano Arena si sarebbero messi d’accordo per orchestrare tutto questo e l’attrice protagonista iniziale sarebbe dovuta essere proprio lei, non Ambra Lombardo.

“Alex Fiumara mi aveva chiamata per propormi una finta paparazzata con Gaetano Arena. Non ho accettato. Dicono che sono io quella che organizza a tavolino, invece sono loro”.

Al ‘no’ di Manila, sarebbe arrivata la proposta alla Lombardo.

Alex e Gaetano risponderanno a questa accusa?