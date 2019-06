Gaetano Arena attacca Taylor Mega e pubblica uno screen privato di un suo messaggio

Gaetano Arena ha pubblicato su Instagram uno screen privato di un suo messaggio che avrebbe inviato a Taylor Mega prima che quest’ultima entrasse nella casa del Grande Fratello come guest star. Il motivo sarebbe da attribuire ad alcuni atteggiamenti che la Mega avrebbe avuto all’interno della casa con Erica Piamonte, la toscana con cui Gaetano ha avuto un mezzo flirt sotto le telecamere. Ma andiamo con ordine.

Quando Taylor Mega è entrata nella casa del Grande Fratello ha stretto un buon rapporto con Erica Piamonte, mettendo tuttavia della zizzania fra lei e Gaetano Arena, dato che avrebbe dichiarato di aver ricevuto delle telefonate da parte sua al fine di provarci.

Chiamate che secondo Gaetano non sarebbero mai avvenute:

E ancora:

“Raga, voi dovete sapere la verità perché la gente spara una marea di stron*ate. Io l’ho chiamata appunto, per dirle questa cosa, ma lei mi ha riattaccato in faccia facendo finta di non sapere chi fossi. Non sfruttare il fatto che Erica è bisessuale a tuo vantaggio, per creare rumors su di te perché io, a differenza tua, ad Erica ci tengo veramente! Non è solamente un fatto di televisione ed apparizioni, bella mia! E questo lo avrai potuto notare dal fatto che, tutti i giorni che hai passato lì dentro, Erica ti ha parlato tutti i giorni di me”.