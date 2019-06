Gaetano attacca Erica Piamonte e Gianmarco Onestini: “Ipocrita c*glione, mossa mediatica” (VIDEO)

Ieri pomeriggio Erica Piamonte ha detto di aver chiuso con Gaetano Arena e subito dopo si è fatta vedere insieme a Gianmarco Onestini, tra baci abbracci e balli di coppia.

Oggi Gaetano durante una live ha sbottato contro la bella fiorentina e il fratello di Luca Onestini.

“Adesso parlo io. Ricordate la storia dei fiumi? Io avevo detto che se qualcosa non fa per me, con me non c’è futuro. Quindi di cosa vi stupite delle rivelazioni della diretta di Erica? Non è stato detto assolutamente nulla di nuovo. Dice che non ci siamo mai frequentati? Tutta Italia ha visto come eravamo, mi sono state dette frasi importanti da parte sua. Quando sono uscito ha fatto due c**lioni tanti parlando di me mentre io non c’ero.

Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla? È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante. Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro? Di conseguenza non ha voluto il chiarimento, nonostante la possibilità, e ha voluto stare in giro a fare boh…

Parlando invece di una persona di cui non faccio il nome, ho solo da dirti che sei un c**lione ipocrita e ricorda che di Gianluca Vacchi ne esiste uno solo. Fatti una personalità”.