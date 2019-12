Gaffe a Storie Italiane: Eleonora Daniele manda un servizio sulla fibrosi cistica ma parte la macarena (VIDEO)

Epica (nel senso trash del termine) gaffe questa mattina su Rai Uno durante la puntata quotidiana di Storie Italiana di Eleonora Daniele.

Mancavano infatti circa quindici minuti alle undici del mattino quando la conduttrice, con faccia seria e tono da giornalista, ha mandato un servizio su Telethon che parlava del piccolo Nicholas di soli quattro anni, affetto dalla nascita da fibrosi cistica.

Quando il servizio è partito, però, in video non è apparso il piccolo Nicholas bensì delle immagini di repertorio dei Los Locos sulle note di baila tu cuerpo alegria macarena con tanto di immagini di festa.

Una chiara gaffe degli autori che hanno ovviamente sbagliato a mandare in onda il servizio, stoppato improvvisamente dopo pochi secondi per far spazio davvero a quello realizzato per Telethon.

A recuperare il video è stato il sempre attento @See_Lallero.