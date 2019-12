Da Gaga a Madonna, gli Halftime Show dei Super Bowl più belli del decennio – la classifica

Con la fine del 2019 non arrivano solo le classifiche dell’anno, ma anche quelle del decennio. Dopo quelle dei singoli, degli album, dei video musicali e degli artisti migliori di questa decade, Screen Rant ne ha fatta una per gli Halftime Show migliori di questi 10 anni.

Il noto portale ha stilato una lista tenendo in conto la performance vocale, le scenografie, le coreografie e come gli artisti hanno utilizzato lo spazio che avevano a disposizione.

I Black Eyed Peas si piazzano all’ultima posizione, poco prima di loro ci sono i The Who e Justin Timberlake e su queste scelte non ho niente da dire. Katy Perry conquista il terzo gradino del podio, medaglia d’argento per Beyoncé, Kelly e la l’altra tizia, mentre trionfa Lady Gaga con il suo show del 2017.

Concordo su quasi tutte le posizioni, tranne quella di Madonna, che meritava di stare in top 3, fosse anche solo per la sua entrata, una delle più belle di sempre.



Gli Halftime Show migliori del decennio: la classifica

1. Lady Gaga (2017)

2. Beyoncé (Destiny’s Child – 2013)

3. Katy Perry (con Lenny Kravitz e Missy Elliott – 2015)

4. Madonna (con i LMFAO, Nicki Minaj, MIA e CeeLo Green – 2012)

5. Bruno Mars (con i Red Hot Chili Peppers – 2014)

6. Coldplay (con Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson e Gustavo Dudamel 2016)

7. Maroon 5 (con Travis Scott e Big Boi – 2019)

8. Justin Timberlake (2018)

9. The Who (2010)

10.The Black Eyed Peas (con Usher, Slash 2011)

