Gaia è la 5^ donna in 20 anni a vincere Amici. Chi sono gli altri?

Gaia Gozzi è la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi diventando così la quinta donna a vincere il talent show più famoso della televisione italiana.

Ma facciamo un po’ di conti sui vincitori passati, chi sono e che fine hanno fatto?

Con Gaia Gozzi salgono comunque a cinque i vincitori che hanno usato Amici non come trampolino di lancio ma come seconda chance, dopo Emma Marrone (che anni prima aveva vinto il talent show di Italia 1, Superstar, debuttando nella girlband LuckyStar), Virginio Simonelli ed Irama (che avevano partecipato già al Festival di Sanremo) ed Alberto Urso (nel cast quando era piccolo di Ti Lascio Una Canzone).

Come già detto, Gaia è solo la quinta donna a riuscire vincere: prima di lei solo la cantante Giulia Ottonello (nel 2003), Alessandra Amoroso (nel 2009), la già citata Emma Marrone (nel 2010) e Deborah Iutato (nel 2014).

Poche ma buone, considerando che sono proprio Alessandra ed Emma le due cantanti più di successo della storia di Amici, insomma.

E se le donne vincitrici sono cinque, i ballerini sono ancora meno dato che – ad eccezione delle edizioni del 2011 e del 2012 che hanno visto eleggere un vincitore ufficiale per categoria (uno per il canto ed uno per la danza) – hanno sempre vinto i cantanti.

I vincitori ballerini (oltre Denny Lodi e Giuseppe Giofrè delle due edizioni che hanno previsto il doppio vincitore) sono stati Leon Cino (nel 2004), Ivan D’Andrea (nel 2006) e Andreas Muller (nel 2017).

E gli altri chi sono?

Il primo (quando ancora il programma si chiamava Saranno Famosi) è stato Dennis Fantina, seguito da Antonino (nel 2005), Federico Angelucci (nel 2007), Marco Carta (nel 2008), Virginio e Gerardo Pulli (che insieme ai ballerini Lodi e Giofrè hanno vinto rispettivamente nel 2011 e nel 2012), Moreno (nel 2013), i The Kolors (nel 2015) e Sergio Sylvestre (nel 2016).

Cosa si evince da questo articolo?

Che se sei una ballerina le tue possibilità di vincere rasentano lo zero.