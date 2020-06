Gaia Gozzi: svelata l’idendità del fidanzato

Gaia Gozzi è felicemente fidanzata con un musicista e no, non è Alberto Urso come volevano alcuni fan. Il nome del fortunato è Daniele Dezi, musicista nonché produttore musicale.

A svelarne l’identità è stato il portale Il Vicolo delle News che ha indagato sui profili social dei due artisti: nelle settimane passate Daniele Dezi aveva commentato un post di Gaia Gozzi con scritto “Brilli” e quest’ultima ha commentato con un cuore rosso con scritto “I love you”.

L’uomo – che era presente fra il pubblico anche dell’ultima puntata di Amici Speciali – fa parte del duo Frenetik e Orang3, produttori e polistrumentisti che collaborano con diversi artisti della scena musicale (e hanno co-scritto Rolls Royce e Me Ne Frego) di Achille Lauro.