Gaia Gozzi: “Ho il naso dantesco e non mi piacciono le mie orecchie”

Gaia Gozzi ha vinto Amici da pochi giorni e proprio nelle ultime ore – su Instagram – ha risposto ad una serie di domande che le sono state fatte dai fan.

Come riportato da BlogTivvu.com, la cantante ha parlato del suo singolo Chega:

“Chega è la prima canzone che ho scritto. Parla di una donna che ha sofferto e che cerca di dire basta e rinascere. L’ho scritta quando Milano era deserta, in estate. Tutto è saltato fuori in maniera istintiva. Sono felice del risultato. Una scommessa. Sono felice di cantare in portoghese e di portare un po’ del mio”.