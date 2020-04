Gaia Gozzi e Paola Di Benedetto insieme fanno rivelazioni sul GF e Amici, poi scatta la proposta per Federico Rossi

Paola Di Benedetto ha pensato di fare una diretta con la vincitrice di un altro show Mediaset e ieri si è collegata con Gaia Gozzi. La cantante di Amici ha parlato delle ultime settimane nella scuola ed ha rivelato com’è stato rimanere in un contesto televisivo mentre l’Italia veniva colpita dalla pandemia del CoronaVirus.

Ci hanno dato anche la possibilità di sentire gli affetti, che ci hanno tranquillizzato. I familiari ci hanno chiamato e ci hanno tranquillizzato perché mi hanno visto in panico. Una sera quando avevamo la possibilità di vedere la tv ho visto uno spezzone del GF Vip e volevo farti i complimenti perché mi sembri genuina e questa cosa traspare. Non poter abbracciare e stringersi dopo la vittoria è stata una delle cose peggiori. Comunque la mia prima impressione sul mondo esterno appena uscita da Amici è stata strana, l’impatto è stato forte”.

“Di punto e in bianco ci hanno informato della situazione. Eravamo molto preoccupati per gli amici e i familiari. Ci hanno dato la possibilità di guardare i tg e di informarci. la sera guardavamo tutto. Ovviamente il percepito è diverso.

Paola ha capito le parole della cantante ed ha spiegato che anche al GF Vip non è stato facile restare in casa sapendo quello che succedeva fuori.

“Ti capisco, è stato davvero molto brutto non poter abbracciare nessuno dopo la vittoria. Io ad un certo punto me ne volevo andare, non volevo stare in un programma televisivo mentre l’Italia andava a rotoli, poi ho cambiato idea. Ho capito che per tanti eravamo un momento di svago e spensieratezza. La mia impressione quando sono tornata a casa mia è stata un o choc. Oggi però mi sono abituata e credo che dobbiamo rispettare tutte le regole”.