Game of Thrones: in arrivo una serie prequel sui Targaryen

A distanza di tre mesi dalla fine di Game of Thrones sappiamo che prossimamente arriveranno ben 5 diversi spinoff della serie che ha stregato tutto il mondo. Ma la vera bomba l’ha lanciata ieri sera Deadline, secondo il quale la HBO sta per dare il via ad un prequel basato su Fire & Blood e la casata dei Targaryen. La produzione sarebbe stata affidata a George R.R. Martin stesso e a Ryan Condal.

Un indizio ce lo aveva lasciato proprio R.R Martin due mesi fa:

“Due altri show rimangono allo stage dello script, ma restano vicini. Di cosa trattano? Non posso dirlo. Ma forse qualcuno di voi dovrebbe prendere una copia di Fire & Blood e farsi venire in mente delle proprie teorie.”

Questa nuova serie sarà ambientata 300 anni prima di Trono di Spade e racconterà l’inizio della fine della casata dei Targaryen. Il progetto infatti si basa sul libro di George R.R. Martin ‘Fire & Blood’.

Pronti a guardare l’ascesa di Aegon I il Conquistatore, la nascita di Approdo del Re e la creazione dell’iconico trono di spade (e ovviamente i draghi)?



