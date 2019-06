Gardaland: ragazzi restano bloccati in cima ad Atlantide – interviene la sicurezza (VIDEO)

Brutta avventura per dei turisti che ieri pomeriggio sono rimasti bloccati sulla salita di Fuga da Atlantide, una delle più famose attrazioni di Gardaland.

Il presentatore di Telelombradia, Marco Oliva, ieri si trovava nel parco giochi più grande d’Italia ed ha filmato il momento del guasto.

Dopo pochi secondi, sono subito intervenuti gli addetti alla sicurezza di Gardaland, che hanno calmato i turisti e hanno lavorato per capire il motivo del guasto.

Non oso immaginare come avrei potuto reagire io, che ho rischiato di perdere la voce dalle urla anche su Mammut (per chi non lo sapesse si tratta di una sorta di montagna russa per bambini).

Niente a confronto di quando due anni fa diverse persone sono rimaste bloccate a testa in giù sul “Sequoia Adventure” a decine di metri di altezza. In quel caso la colpa è stata di un grosso blackout che ha colpito il parco divertimenti di Gardaland nel giorno dell’inaugurazione della stagione 2017.