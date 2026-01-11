Garlasco, i capelli nella mano di chiara: sono di… | Distrutta ogni certezza: parla il genetista

Il caso di Garlasco, che da anni tiene banco nella cronaca nera italiana, è tornato sotto i riflettori di Mattino Cinque con un’intervista cruciale al genetista Matteo Fabbri. L’esperto è stato chiamato a fare luce su uno degli elementi più ambigui e discussi della vicenda: la provenienza dei capelli rinvenuti nella mano destra di Chiara Poggi. Fino a questo momento, la convinzione diffusa era che tali capelli appartenessero senza dubbio alla vittima stessa, un dettaglio che sembrava rafforzare alcune linee investigative.

Tuttavia, la spiegazione fornita da Fabbri ha introdotto un’ombra di incertezza significativa su questa certezza. Il genetista ha chiarito che il DNA mitocondriale, pur fornendo un’identificazione, traccia esclusivamente la linea materna e non permette di stabilire con assoluta certezza l’identità individuale della persona. “Non possiamo affermare con certezza che siano di Chiara. Indicano invece la discendenza materna, quindi potrebbero appartenere a lei o a un familiare della stessa linea”, ha dichiarato Fabbri. Questa precisazione è di fondamentale importanza, soprattutto se confrontata con altri reperti del caso. Fabbri ha richiamato alla memoria l’aplotipo Y, rilevato sotto le unghie della vittima, il quale rimandava alla linea paterna di Alberto Stasi. Entrambi i dati, se ben interpretati e analizzati con le tecnologie odierne, potrebbero fornire indizi decisivi.

L’importanza cruciale di una rianalisi

L’intervento del genetista ha posto l’accento sulla necessità impellente di rianalizzare questi reperti, qualora fossero ancora disponibili. Sebbene i capelli fossero probabilmente strappati durante una colluttazione e, come spesso accade in questi casi, privi del bulbo – la parte con il DNA nucleare più completo – il loro valore non diminuisce. Il DNA mitocondriale, infatti, nonostante le sue limitazioni in termini di identificazione individuale, può comunque offrire un quadro genealogico e relazionale estremamente prezioso. Una rianalisi approfondita, con le tecniche scientifiche attuali, potrebbe permettere di ricostruire con maggiore precisione la dinamica esatta dell’omicidio.

Questo non solo potrebbe confermare o smentire alcune delle ipotesi investigative finora formulate, ma potrebbe anche aprire nuove piste, portando a una revisione delle conclusioni precedenti. Fabbri ha sottolineato come anche i dettagli apparentemente secondari, come pochi capelli, possano rappresentare tasselli cruciali nella comprensione di casi complessi. Ogni elemento biologico recuperato sulla scena del crimine è un potenziale portatore di informazioni decisive. La scienza del DNA, se applicata con rigore e precisione, è uno strumento insostituibile che permette di illuminare fatti che, altrimenti, resterebbero avvolti nel mistero e nell’oscurità.

Scenario ribaltato: le implicazioni della genetica

Le parole del genetista Matteo Fabbri potrebbero avere ripercussioni significative sul caso Garlasco, riaprendo interrogativi che si ritenevano ormai chiusi. L’idea che i capelli nella mano di Chiara Poggi non fossero i suoi, ma di un suo familiare di linea materna, introduce una variabile inattesa che potrebbe costringere a riconsiderare l’intera narrazione dell’omicidio. Questo nuovo spunto investigativo suggerisce che l’aggressore potrebbe aver lasciato una traccia biologica di una persona diversa dalla vittima, o che la dinamica della colluttazione sia stata più complessa di quanto ipotizzato.

La scienza, con i suoi costanti progressi, dimostra ancora una volta la sua capacità di sfidare e talvolta ribaltare verità consolidate, anche a distanza di anni. La disponibilità di campioni originali e la possibilità di effettuare nuove analisi con metodologie più sofisticate rappresentano un’opportunità irrinunciabile per la giustizia. Solo attraverso un’indagine scientifica meticolosa e aggiornata si potrà sperare di fare piena luce su tutti i lati oscuri di un caso che continua a dividere l’opinione pubblica e gli esperti. Le conclusioni di Fabbri non solo alimentano il dibattito, ma sottolineano anche l’importanza critica di conservare i reperti e di essere sempre aperti a nuove interpretazioni basate su evidenze scientifiche aggiornate.