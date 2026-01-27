Velo dico in diretta, ultim’ora Garlasco: l’annuncio poche ore fa | Hanno aperto la cartella

Recentemente, un programma televisivo ha riacceso i riflettori su questo controverso caso, concentrandosi in particolare sulle numerose zone d’ombra che ancora persistono. La discussione è stata riaperta dalla richiesta di un incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, avanzata dai legali di Andrea Sempio. Questa istanza ha riportato al centro del dibattito la famosa cartella denominata “Militare”, presente sul PC di Stasi.

Per lungo tempo, la famiglia Poggi ha indicato questa cartella come un possibile movente per l’omicidio, sebbene le sentenze definitive non abbiano mai stabilito un motivo certo. L’attenzione si è focalizzata sulla natura del contenuto di tale cartella e sulla sua rilevanza ai fini investigativi, alimentando interrogativi che, nonostante gli anni, non hanno trovato risposte unanimemente accettate. La riapertura di tale questione evidenzia come la ricerca di una verità completa sia ancora un’esigenza sentita da più parti.

La cartella “Militare”: tra speculazioni e fatti

La realtà militare: distinguere i fatti dalle mere speculazioni.

La natura e il contenuto della cartella “Militare” sono stati oggetto di intense speculazioni e analisi. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione e dalle consulenze tecniche, all’interno di questa cartella sarebbero stati presenti tre video intimi che ritraevano Chiara e Alberto, insieme a materiale pornografico di tipo comune. È stato chiarito che non vi è alcuna prova di visualizzazioni di questi video da parte di terzi, né che Chiara fosse all’oscuro della loro esistenza o del materiale pornografico condiviso con il fidanzato.

A complicare ulteriormente il quadro, è stata riproposta un’intercettazione del 2007 tra Rita Preda, madre di Chiara, e la cugina Stefania Cappa, registrata il giorno dell’arresto di Stasi. Una frase, “Non mi pento di quello che ho fatto”, ha sollevato nuovi interrogativi, prontamente ridimensionati da esperti presenti in studio, i quali hanno escluso significati nascosti o implicazioni dirette con il delitto. Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare azioni legali contro chiunque continui a diffondere informazioni false sul presunto materiale pedopornografico, ribadendo che “Stasi è stato assolto definitivamente nel 2014” e che le sentenze definitive non possono essere ignorate a seconda delle convenienze narrative.