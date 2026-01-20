ULTIM’ORA Garlasco, abbiamo il movente: ecco perché Chiara è stata uccisa in modo così cruento | Altro che Stasi

La battaglia legale, che per anni si è svolta nelle aule di tribunale, è ora una guerra aperta tra i legali delle due parti, con toni durissimi e accuse reciproche. Si fronteggiano la difesa di Alberto Stasi e i legali della famiglia della vittima, ognuno con la propria lettura degli eventi e delle prove. La posta in gioco è alta: per i familiari di Chiara, la ricerca della verità completa e definitiva; per la difesa di Stasi, la possibilità di una revisione che rimetta in discussione una condanna ormai consolidata. In questo scenario, ogni dettaglio assume un peso fondamentale, ogni interpretazione è cruciale per un caso che sembra non trovare pace.

Il caso è diventato un simbolo di giustizia controversa, con l’opinione pubblica divisa tra chi vede in Stasi il colpevole indiscusso e chi, invece, invoca una revisione approfondita di tutti i processi che si sono susseguiti negli ultimi diciotto anni.

L’oggetto del contendere: la nuova perizia

La nuova perizia: il fulcro della contesa.

LEGGI ANCHE LEGGI ANCHE Chiara è stata uccisa alle…: novità Garlasco, la conferma del genetista cambia tutto | Adesso è chiaro di chi è il DNA Nuove rivelazioni scuotono il caso Garlasco: un genetista rivela l'orario di morte di Chiara Poggi con precisione sorprendente. Il DNA nella villetta svela dettagli inediti. Vai all'articolo

Il fulcro dell’attuale dibattito ruota attorno a un presunto accesso da parte di Chiara Poggi, la sera prima del suo omicidio, a “file di genere adulto” presenti sul computer del fidanzato Alberto Stasi. Questo dettaglio, emerso da una recente perizia informatica, è diventato immediatamente il catalizzatore di un’accesa disputa tra gli avvocati coinvolti.

Per i legali della famiglia Poggi, questo presunto accesso rappresenterebbe una tessera mancante di vitale importanza, un elemento cruciale per comprendere le dinamiche e il movente del delitto. Essi insistono sulla “doverosità” di ulteriori accertamenti, vedendo in questo dato un potenziale movente che, se confermato, potrebbe giustificare una richiesta di revisione della sentenza. L’argomentazione è chiara: se Chiara avesse scoperto qualcosa di scomodo o compromettente di tale natura, la reazione di Alberto Stasi potrebbe essere stata quella violenta che portò alla tragedia.

D’altro canto, la difesa di Alberto Stasi, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, respinge con forza questa interpretazione. Sostengono che il “presunto dato” non sia affatto confermato e, anche se lo fosse, sarebbe irrilevante ai fini del quadro giudiziario consolidato. I penalisti di Stasi sottolineano come il computer dell’imputato sia stato analizzato meticolosamente più volte in passato e che non vi sia alcuna “conferma certa e tantomeno un nesso processuale” tra tali file e l’omicidio. A loro dire, se ulteriori accertamenti fossero necessari, dovrebbero riguardare il computer di Chiara Poggi.

Un caso senza fine: tra giustizia e media

L’eterno intreccio tra giustizia e informazione.

Il caso Garlasco si conferma come una delle vicende giudiziarie più complesse e dilanianti della storia recente italiana, un vero e proprio “giallo infinito” che continua a tenere banco. Le continue oscillazioni della “verità” giudiziaria, alimentate da nuove indagini e perizie, contribuiscono a mantenere viva l’impressione di un caso mai veramente risolto, nonostante una condanna definitiva. Questa incertezza alimenta sia il dibattito pubblico che quello giuridico, mantenendo alta la tensione.

Questo duello tra avvocati non è solo un confronto tecnico-legale; è anche una battaglia mediatica in piena regola. Ogni nuova informazione, ogni dichiarazione, viene amplificata dai media, trasformando le aule di tribunale in arene pubbliche dove l’opinione collettiva è costantemente sollecitata. La Procura di Pavia, intanto, prosegue con le proprie indagini parallele, come quella che in passato ha portato all’indagine su Andrea Sempio, mostrando la complessità di un quadro investigativo che resta frammentato e aperto a nuove ipotesi.

La vicenda di Garlasco solleva questioni profonde sul diritto all’oblio per le famiglie coinvolte, sul limite tra la ricerca della verità e la necessità di chiudere un capitolo doloroso. In un contesto in cui ogni perizia diventa una “trincea” e ogni ipotesi riapre ferite mai del tutto rimarginate, l’unico elemento certo è l’attesa: l’attesa di una chiarezza che, dopo quasi due decenni, sembra ancora lontana, intrappolata tra interpretazioni contrapposte e un incessante clamore pubblico e giuridico.