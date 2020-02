Star gay gira un video su OnlyFans: “Lui è un tentatore bsx di Temptation Island Vip”

OnlyFans esiste da anni (io ve ne ho parlato nel 2017) e chi bazzica BitchyX.it (sito gemello di BitchyF.it rivolto però ad un pubblico adulto) lo conosce sicuramente.

Fra i vari volti italiani che popolano quel social network c’è anche Manolo Villa, ex partecipante di Mister Gay con in curriculum anche una serie di video che farebbero impallidire Rocco Siffredi. Fra i suoi ultimi anche uno girato con – pare – un trentaduenne di Roma segretamente bisessuale.

“Quanto sono por**i i bisex romani” – ha scritto Manolo Villa su Twitter – “Il ragazzo ha 32 anni, è un ex tentatore di Temptation Island Vip ed un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Mi f**e sulla lavatrice, poi mi riempie la faccia di s***a”.

Il video incriminato ovviamente lo trovate su BitchyX.it premendo qua, ma purtroppo il viso del ragazzo in questione non si vede ed alcuni hanno gridato alla fake news.

“Si certo come no […] I tentatori sia del 2019 che del 2018 sono tutti super fisicati, questo è magro con la V dell’addome incavata per quanto magro. Ok farsi pubblicità usando nomi ecc, ma almeno fai finta usando persone ben fisicate”.