Il Gay Più Bello d’Italia, le selezioni: ecco Francesco, Francesco e Gianmario

Si concludono così le selezioni ufficiali del concorso Mister Bitchy che decreterà i tre finalisti che arriveranno a Torre del Lago il prossimo 23 agosto per contendersi la fascia de Il Gay Più Bello d’Italia. I probabili ritardatari che vorranno iscriversi a concorso iniziato potranno farlo, ma non avranno né l’articolo di presentazione (come questo) né potranno recuperare eventuali giorni persi di votazione. Da stasera, infatti, fino a giovedì primo agosto, sarà poi possibile votare il vostro preferito nelle modalità che vi andrò a comunicare.

E – dopo aver conosciuto Federico, Leopoldo, Giulio, Danilo, Andrea, Simone, Daniele e Andrea, ecco gli ultimi tre che godranno dell’articolo di presentazione: Francesco, Francesco e Gianmario.

Francesco Lupelli

@Francesco_Mako su Instagram, ha 19 anni ed è di Bari. Single, il suo ragazzo ideale è moro e possibilmente di origine straniera. Il suo sogno nel cassetto è diventare un modello da passerella e aprire un salone di bellezza. Questo è il suo primo concorso di bellezza che affronta per superare la timidezza e per mettersi in gioco, il suo motto? “La vita è come le carte da tavola, bisogna giocarsele tutte”.

Francesco Trovato

@Francesco.Trov su Instagram, ha 23 anni ed è di Arezzo. Fidanzato, il suo uomo ideale è sensibile e curato. Il suo sogno nel cassetto è vivere di rendita e partecipa per aumentare la sua autostima.

Gianmario Severgnini

@Gianmario.Severgnini su Instagram, ha 31 anni ed è di Crema. Al momento sta conoscendo una persona, dopo una relazione di due anni e mezzo finita male a causa di un tradimento. Il suo uomo ideale è sincero, educato, gentile, rispettoso, bello dentro e fuori. Il suo sogno nel cassetto è fare televisione e partecipare ad un reality show. Partecipa al concorso per mettersi in gioco e per vivere eventuali opportunità di lavoro.