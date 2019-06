Il Prati-Gate ha conquistato i Gay Pride d’Italia

Giugno è il Pride Month (avete notato che anche il logo di BitchyF lampeggia con i colori dell’arcobaleno?) ed in tutto il mondo proprio in queste settimane si stanno celebrando vari Gay Pride.

In Italia quelli ufficiali – ad oggi – sono oltre quaranta e molti sono già stati celebrati come a Messina, a Modena, a Salerno, a Padova, a Verona ed anche a Roma dove gli organizzatori hanno contato oltre 700 mila persone.

Fil rouge trash di questi Gay Pride è stato il Prati Gate che è stato avvistato sia a Modena che a Roma, fra magliette ironiche e cartelli provocatori.

Ecco (ad oggi) i migliori:

Gay Pride in Italia, ecco dove si terranno i prossimi

15 giugno 2019. Avellino Pride 2019. Abellinum Pride ad Atripalda

15 giugno 2019. Brescia Pride 2019.

15 giugno 2019. Vicenza Pride 2019.

15 giugno 2019. Varese Pride 2019.

15 giugno 2019. Torino Pride 2019.

15 giugno 2019. Liguria Genova Pride 2019.

15 giugno 2019. Avellino Pride 2019.

22 giugno 2019. Siracusa Pride 2019.

22 giugno 2019. Bologna Pride 2019.

22 giugno 2019. Mediterranean Pride Napoli 2019.

22 giugno 2019. Frosinone Pride 2019.

29 giugno 2019. Milano Pride 2019.

29 giugno 2019. Catania Pride 2019.

29 giugno 2019. Bari Pride 2019.

29 giugno 2019. Treviso Pride 2019.

28 giugno 2019. Palermo Pride 2019

6 luglio 2019. Toscana Pride 2019. Pisa Pride 2019.

6 luglio 2019. Cagliari Sardegna Pride 2019.

6 luglio 2019. Asti Pride 2019.

6 luglio 2019. Brianza Monza Pride 2019.

20 luglio 2019. Matera Pride 2019.

27 luglio 2019. Rimini Pride 2019.

27 luglio 2019. Reggio Calabria Pride 2019.

27 luglio 2019. Campobasso Molise Pride 2019.

16 agosto 2019. Gallipoli Salento Pride 2019.

14 settembre 2019. Sorrento Pride 2019.

14 settembre 2019. Novara Pride 2019.