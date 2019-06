Al Gay Pride di Napoli un cartellone contro Denis Dosio

Gay Pride No Stop!

Continuano senza sosta – in uno scenario politico che preferisce non commentare – i Gay Pride in lungo e largo della penisola e proprio qualche giorno fa si è tenuto quello campano in quel di Napoli, il corteo Mediterranean Pride Of Naples.

In testa al corteo ovviamente il sindaco Luigi De Magistris seguito da migliaia di giovani e famiglie sia della comunità LGBTQ+ sia eterosessuali.

Il Gay Pride si è caratterizzato da una serie di cartelloni provocatori e quello maggiormente fotografato è stato quello su Denis Dosio, star del web recentemente apparso anche nel salotto di Barbara d’Urso. Il cartello incriminato è finito pure al tg regionale e recita “Mamma tranquilla sono f**o non Denis Dosio“.

Ovviamente il mio preferito non è stato questo su Denis Dosio (poverello, dai!), bensì quest’altro che cita una delle protagoniste del fenomeno cult della cultura LGBT, RuPaul’s Dra Race, ovvero Jasmine Masters, nel suo meme più famoso.

“AND I OOP!”.