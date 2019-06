Gay Prima di Roma, gli organizzatori: “Siamo in 700 mila!” – le foto più belle dell’onda arcobaleno

Oggi si sono tenuti in tutta Italia vari Gay Pride fra cui Trieste, Ancona, Messina, Pavia e ovviamente Roma. A quest’ultimo hanno partecipato secondo gli organizzatori oltre 700 mila persone (fra cui anche Vladimir Luxuria e Asia Argento, che hanno pubblicamente suggellato la pace con un bel bacio).

“Quello di oggi è stato il 25° Pride in Italia dal primo Pride lanciato da Arcigay nel 1994 ed il 50° Pride dal primo di New York del 1968. In Italia quest’anno ci saranno oltre 40 Pride”.