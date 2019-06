Gay Pride di Torino, insulti omofobi e botte in un bar del centro: “Fr*cio di merda fuori!”

Il Pride di Torino è stato un vero successo, oltre 100.000 persone hanno sfilato insieme alla sindaca Appendino e a Vladimir Luxuria.

Peccato che in un bar del centro pare sia accaduto un episodio davvero grave. Stando a quanto riporta su Facebook Sara Montironi, un suo amico sarebbe stato insultato e picchiato in un noto locale, davanti il quale è passato il corteo del Pride.

Il ragazzo è stato al pronto soccorso e ha anche denunciato tutto alla Polizia.

“Ieri ho partecipato, come ogni anno al Gay Pride, tutto bene, tutto bello finché non sono entrata con un mio amico a bere un the freddo da ******.

Alla vista di un conto a dir poco imbarazzante, abbiamo richiesto spiegazioni in quanto i menù con i prezzi non erano esposti; a questo punto, il mio amico è stato preso per un orecchio e portato fuori, da lì, calci pugni e insulti omofobi (non che sia rilevante ma siamo entrambi etero).

Ho fatto intervenire i vigili.

Serata al pronto soccorso e proseguita a far denuncia ecc..

Bel pride, peccato un bar omofobi davanti al quale sono passate 100mila persone.

Vi esorto a stare alla larga da questo locale mal frequentato, mal gestito e intollerante.”