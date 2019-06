Il Gay Pride in Ucraina segna un suo personale record

L’Ucraina purtroppo è uno dei paesi europei fra i meno aperti mentalmente e solo un paio di anni fa è stata resa illegale la discriminazione sessuale sul posto di lavoro.

Fortunatamente le cose anche lì stanno piano piano cambiando ed in occasione del settimo Gay Pride nazionale (il primo organizzato in Ucraina risale al 2013), Kiev si è colorata di arcobaleno segnando un personale record. Per la prima volta, infatti, i partecipanti sono stati 8000 mila e contrariamente a quanto successo in passato non ci sono stati scontri o arresti con altri manifestanti. Tuttavia il corteo, sostenuto per la prima volta anche dal nuovo presidente Volodymyr Zelensky, è stato circondato da un imponente cordone di polizia che ha cercato di mantenere l’ordine e di evitare aggressioni. Lo scorso anno i partecipanti erano “solo” 5000 mila e ci furono un paio di arresti.

In Ucraina non c’è alcuna tutela per le unioni omosessuali e secondo un sondaggio dello scorso dicembre realizzato dal Think Tank Democratic Initiatives, riportato da Reuters, il 47% degli ucraini pensa che i diritti delle minoranze sessuali debbano essere limitati, mentre il 37,5% è contrario a ogni restrizione.