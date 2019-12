Articolo di un noto quotidiano: “I rapporti gay sono a rischio per la salute. Picchi di epatite A dopo i Pride”

Ieri il quotidiano La Verità ha pubblicato un articolo dal titolo “Le menzogne da sbugiardare sui rapporti gay”. Il pezzo è firmato da Silvana De Mari e se non sapete chi sia la signora, vi invito a controllare su Google, rimarrete sorpresi da quello che ha scritto sulla comunità LGBT, ma soprattutto sui rapporti intimi tra uomini.

“L’amore arcobaleno viene dipinto come un trionfo di bellezza, ma la fisiologia umana prova che è pieno di rischi per la salute. Le malattie veneree aumentano con promiscuità e pratiche estreme. E c’è un allarme per i picchi di epatite A dopo i pride”.