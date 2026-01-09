Antonella Clerici, rientro nero dalle feste: il grave danno si abbatte sullo studio | perde la pazienza in diretta

La puntata odierna di “È sempre mezzogiorno” è iniziata con un insolito siparietto che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori. Antonella Clerici, volto familiare e rassicurante delle mattinate Rai, si è presentata in diretta con un accessorio decisamente fuori dal comune per un programma di cucina: una mantella. La conduttrice, dopo aver salutato il pubblico con il suo solito calore, ha svelato il motivo di tale scelta, un disagio che ha trasformato lo studio in una sorta di cella frigorifera. “Scusate la mantellina, ma qui si sta congelando…“, ha confessato Clerici, con un’espressione tra il rassegnato e il divertito.

La regia, pronta a cogliere l’attimo, ha prontamente diffuso le note di “Ma che freddo fa” di Nada, sottolineando con ironia la situazione. Non si trattava di una semplice sensazione di freddo, ma di un vero e proprio problema tecnico che ha costretto la presentatrice a ricorrere a indumenti pesanti. Una situazione che ha destato curiosità e un pizzico di preoccupazione tra i fan, abituati a vedere la Clerici sempre sorridente e a suo agio nell’accogliente cucina di “È sempre mezzogiorno”. La sua confessione ha aperto le porte a una rivelazione inaspettata che ha dato il via a una puntata indubbiamente fuori dagli schemi.

Il guasto imprevisto che ha sconvolto le feste in studio

Il mistero dietro le temperature artiche nello studio di “È sempre mezzogiorno” è stato presto svelato dalla stessa Antonella Clerici. Con la sua schiettezza abituale, la conduttrice ha chiarito che il problema non era affatto un inconveniente minore, bensì un guasto significativo. “Si sta congelando perché si è rotto durante le feste il riscaldamento…“, ha spiegato, gettando luce su una situazione che evidentemente persiste da giorni.

Il sistema di riscaldamento, essenziale per il comfort dello studio, è andato in blocco, lasciando il team e gli ospiti a fronteggiare temperature glaciali. “È andato in blocco, non si sa ancora bene… Ma credetemi che stiamo morendo dal freddo…“, ha aggiunto la conduttrice, enfatizzando la gravità della situazione. Nonostante il disagio, la Clerici ha dimostrato grande professionalità, continuando a condurre lo show con il suo inconfondibile brio.

Con un occhio al calendario, Antonella ha rivelato di avere una settimana particolarmente impegnativa, culminante con “The Voice Kids” il sabato successivo. “Io adesso mi sono messa su pure una sciarpetta perché poi sabato c’è The Voice Kids, non è che posso ammalarmi… Ho una settimana impegnativa…“, ha confessato, mostrando la sua dedizione al lavoro e la necessità di preservare la sua voce e la sua salute.

Una lieta notizia riscalda lo studio e il cuore di antonella clerici

Tra una battuta sul freddo pungente e una confessione sulle precauzioni prese, Antonella Clerici ha saputo trovare lo spazio per una notizia che ha subito riscaldato l’atmosfera in studio, molto più di quanto avrebbe potuto fare un riscaldamento funzionante. Con un sorriso raggiante, la conduttrice ha annunciato un lieto evento che riguarda la “famiglia” di “È sempre mezzogiorno”: lo chef Andrea Mainardi è diventato papà per la seconda volta!

L’emozione era palpabile nelle parole della Clerici, che ha condiviso la gioia con il pubblico a casa: “Oggi è nata Vittoria… Auguri Andrea e ad Anna…“. Un annuncio che ha portato un’onda di calore e felicità. Poco dopo, un’immagine commovente dello chef Mainardi con in braccio la neonata Vittoria è apparsa in video, regalando un momento di tenerezza a tutti.

Antonella ha voluto condividere anche i dettagli della nascita. Vittoria è venuta alla luce stamattina, precisamente alle 5:46, misurando 49 centimetri e pesando 3 chili e 190 grammi. “Già una bambinona… È una bella notizia… La nostra famiglia si allarga…“, ha concluso la conduttrice, sottolineando come l’arrivo della piccola Vittoria non sia solo un evento privato ma un momento di festa per l’intera squadra del programma. Un’iniezione di gioia che ha dimostrato come, anche nelle difficoltà, la vita e la felicità trovino sempre il modo di farsi strada.