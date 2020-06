Un ex di Gemma Galgani è diventato accompagnatore per signore: “Sono passionale e discreto”

Gemma Galgani a febbraio, prima che scoppiasse la pandemia, a Uomini e Donne frequentava Juan Luis Ciano, un bel dilfone che però è stato lasciato dopo poche settimane perché accusato dalla dama di essere lì solo per visibilità e non per un reale interesse nei suoi confronti.

A distanza di mesi il portale IsaeChia.it ha scoperto la pagina personale di Juan Luis Ciano sul sito AccompagnatoriDonne.com, in cui l’uomo si dichiara disponibile per:

“Accompagnatore, Autista Privato, Regalo di compleanno, Addio al nubilato, Interpretazione di ruoli, Finto amante/fidanzato/marito/collega/social media, Festa privata, Personal shopper, Cena, Cerimonie, Cene di gala, Meeting”.

Ecco la sua scheda personale:

“Sono un uomo maturo, discreto, solare, di classe, elegante e raffinato, eloquente, dolce, sincero, passionale, pronto ad ascoltare e adattarmi in qualsiasi circostanza ed ambiente, mi piace donare la felicità e la dolcezza a chi cerca la profondità al di fuori della superficie del proprio quotidiano, nel voler scegliere da qualsiasi punto di vista ed interfacciarsi con un uomo che ha ancora tanto da dare. Mi piace stare a contattato con la Donna che chiede la mia partecipazione, dando il meglio di me stesso, in qualsiasi circostanza per quanto concerne, Personal shopper per scegliere con gusto ed insieme i vestiti e gli accessori più belli che la rendono fantastica”.

Il trash con Gemma Galgani è sempre presente, anche per vie traverse.